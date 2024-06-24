Аналогичные меры в ЕС приняты ещё в 2022 году.

В базу Госдумы был внесен законопроект, предлагающий запрет на продажу мобильных гаджетов без доступа к магазину приложений RuStore. Депутаты планируют обеспечить пользователям гаджетов возможность свободного доступа к RuStore без ограничений со стороны производителей.

реклама

Согласно законопроекту, мобильные устройства должны предоставлять возможность устанавливать и использовать приложения через RuStore, а также при необходимости приобретать платные программы без дополнительных ограничений или комиссий.

Антон Горелкин, замглавы комитета Госдумы по информполитике, выступил одним из авторов законопроекта. По его мнению, введение закона способствует быстрому появлению магазина приложений RuStore на устройствах iPhone. Он отметил, что iOS-версия RuStore уже разработана и может быть доступна на устройствах Apple уже на следующий день после вступления закона в силу, но предполагается, что закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

По мнению Горелкина, внедрение RuStore на устройствах Apple повысит безопасность пользователей и откроет доступ к приложениям, недоступным в App Store, включая банковские сервисы. Принятие этого законопроекта упростит жизнь российских разработчиков, а также защитит пользователей от фейковых и мошеннических приложений, которые могут оказаться в магазине App Store, несмотря на заявленную безопасность компании Apple.

Депутат отметил, что в Евросоюзе аналогичная норма была принята в 2022 году, и Apple была вынуждена разрешить установку сторонних магазинов приложений. В 2024 году на iPhone пользователей ЕС стал доступен AltStore PAL, который, по словам Горелкина, является рабочим аналогом App Store.