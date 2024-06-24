Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российское ПО подорожало на 20 % всего за несколько месяцев — всему виной отсутствие конкуренции и кое-что ещё
Зарплаты разработчикам тоже повышать регулярно надо.

По информации издания «Коммерсантъ», российские разработчики программного обеспечения решительно подняли цены на ПО в весенний и летний период на 10–20 % по сравнению с предыдущим годом.

реклама

Эксперты утверждают, что наиболее заметный рост стоимости лицензий пришёлся на проекты, связанные с средствами защиты информации (по данным, одна из групп вендоров увеличила цены на 30%), а также на системное и офисное программное обеспечение, действующее в сфере Информационной Безопасности. По данным Министерства Экономики, к 17 июня текущего года инфляция за последний год составила 8,46 %.

Профессионалы сектора прогнозируют, что часть компаний продолжит корректировать ценовую политику, чтобы приспособиться к изменению налоговых норм с возвращением ставки налога на прибыль до 5 % с 2025 года. В то же время, наличие конкуренции в сфере ПО поможет смягчить резкий подъём цен на отечественные разработки.

В ходе выступления на Антимонопольном форуме 19 июня 2024 года, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский поделился наблюдениями о превышении российскими производителями ПО лимитов, возвышая цены после ухода иностранных конкурентов с рынка. Эксперт указывает на несколько факторов, обуславливающих текущий рост стоимости программного обеспечения в России: увеличение требований со стороны клиентов IT-компаний, завершение множества пилотных проектов у крупных заказчиков, дефицит квалифицированных кадров и запросы сотрудников на повышение заработной платы в условиях жёсткой конкуренции на рынке.

Так вот, владельцы компаний в области информационных технологий сталкиваются с проблемой удержания цен на продукцию в контексте повышения требований и расходов. Исследователи отмечают, что за год вышеуказанный рост стоимости российского ПО составил 10–20 %. Эта динамика связана с увеличением расходов на разработку программ, обусловленным ростом заработной платы разработчиков. По оценкам объединения главных потребителей программного обеспечения и оборудования, средняя зарплата работников отрасли выросла за прошлый год на 20%. В 2023 году базовый индекс потребительских цен составил 106,83%.

#российское по
+
Написать комментарий (0)
Россияне создали замену SAP Work Manager и уже интегрировали новое приложение на шести предприятиях
Фонд «Консоль» от «Ростелекома» проинвестирует разработчиков отечественного ПО на 8 миллиардов рублей
Картографический сервис 2ГИС обзаведётся поддержкой нейросетей, которые «прокачают» поиск и займутся сортировкой фото
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
101
"Диббук", "Нерожденный", "Шкатулка проклятия" - обзор трех фильмов ужасов
+
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
Почему игровым консолям не снятся эксклюзивы - вспоминаем PlayStation 3 и Xbox 360
6
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
27
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
45
Почему нет смысла ожидать выхода новых видеокарт NVIDIA и AMD в конце 2024 и в начале 2025 года
8
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
22
"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России
17
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
5

Сейчас обсуждают

Женя Безфамильный
13:29
Чем же соснолехолопы так обидели пекабоярина?
Почему игровым консолям не снятся эксклюзивы - вспоминаем PlayStation 3 и Xbox 360
Anton Angald
13:28
Мегахарооош
Первую The Crew успешно запустили в оффлайне после отключения серверов
Johann Klassen
13:27
Пархатый, не надрывай свой "ПУКАН", обгадишь шаровары. Ты всего лишь, полуфабрикат для удобрения земли. Не более того. Сходи, подмойся.
Дания не имеет законного основания перекрыть Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью
Роман Холод
13:27
"Данный кулер можно рассматривать в системы на основе 13700К/13900К/14700К/14900К" - в чем я очень сомневаюсь. Тестировать новый куллер на 12 поколении CPU, ну извините автор, это не о чем вообще. Вот...
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
Олег Коляда
13:20
👍
Ferrari выпустит первый электрический гиперкар уже в конце 2025 года
irnwlf
13:18
Нормальный работающий и стабильный бизнес за месяц не отбивается.
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
si-cat
13:17
Т.е. ты 2 года только отрабатывал вложения?? Бизьнесмен 🤣🤣🤣
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
RXO
13:15
Звучит как «шах и мат»
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Breaking news
13:12
Переведено с английского языка.-Плотность мощности, определяемая как количество энергии на единицу объема, является важнейшим параметром, используемым во многих научных и инженерных дисциплинах. https...
Учёные создали новые микроконденсаторы с повышенной в 170 раз плотностью мощности
vl
13:12
более тонкий техпроцесс у 4000-й, но и более высокие частоты, поэтому и выигрыш небольшой, по потребляемой мощности, у 3050 130 Вт, у 4060 115 , 170 Вт 3060 против 160 Вт у 4060Ti
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем