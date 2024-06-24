Зарплаты разработчикам тоже повышать регулярно надо.

По информации издания «Коммерсантъ», российские разработчики программного обеспечения решительно подняли цены на ПО в весенний и летний период на 10–20 % по сравнению с предыдущим годом.

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Эксперты утверждают, что наиболее заметный рост стоимости лицензий пришёлся на проекты, связанные с средствами защиты информации (по данным, одна из групп вендоров увеличила цены на 30%), а также на системное и офисное программное обеспечение, действующее в сфере Информационной Безопасности. По данным Министерства Экономики, к 17 июня текущего года инфляция за последний год составила 8,46 %.

Профессионалы сектора прогнозируют, что часть компаний продолжит корректировать ценовую политику, чтобы приспособиться к изменению налоговых норм с возвращением ставки налога на прибыль до 5 % с 2025 года. В то же время, наличие конкуренции в сфере ПО поможет смягчить резкий подъём цен на отечественные разработки.

В ходе выступления на Антимонопольном форуме 19 июня 2024 года, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский поделился наблюдениями о превышении российскими производителями ПО лимитов, возвышая цены после ухода иностранных конкурентов с рынка. Эксперт указывает на несколько факторов, обуславливающих текущий рост стоимости программного обеспечения в России: увеличение требований со стороны клиентов IT-компаний, завершение множества пилотных проектов у крупных заказчиков, дефицит квалифицированных кадров и запросы сотрудников на повышение заработной платы в условиях жёсткой конкуренции на рынке.

Так вот, владельцы компаний в области информационных технологий сталкиваются с проблемой удержания цен на продукцию в контексте повышения требований и расходов. Исследователи отмечают, что за год вышеуказанный рост стоимости российского ПО составил 10–20 %. Эта динамика связана с увеличением расходов на разработку программ, обусловленным ростом заработной платы разработчиков. По оценкам объединения главных потребителей программного обеспечения и оборудования, средняя зарплата работников отрасли выросла за прошлый год на 20%. В 2023 году базовый индекс потребительских цен составил 106,83%.