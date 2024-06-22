Как вы понимаете, Windows 11 тоже это умеет.

Microsoft расширила набор функций приложения «Связь с телефоном» для операционных систем Windows. Теперь пользователи могут осуществлять сканирование текста с экрана смартфона, используя технологию оптического распознавания символов (OCR). Данное новшество, ранее доступное исключительно участникам программы Windows Insider, теперь будет доступно всем пользователям операционных систем Windows 10 и 11.

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По информации портала Windows Latest, заявленная функция сканирования текста заработает после обновления приложения «Связь с телефоном» до версии 1.24052.124.0. То есть, чтобы воспользоваться функцией «Текст» (изначально именовавшейся как «Сканировать текст»), пользователю достаточно обновить приложение и выбрать соответствующую опцию при просмотре изображений в нём. Активировать режим сканирования можно также с использованием комбинации клавиш Ctrl + T.

Особенностью первой итерации данной программной «фичи» является её работа исключительно с английским языком. Скорее всего, редмондцы рано или поздно захотят расширить набор поддерживаемых языков и добавят русский в последующих обновлениях «Связь с телефоном».

Здесь ещё стоит вспомнить об инструменте «Ножницы», который предоставляет аналогичные возможности распознавания текста на снимках экрана смартфона, подключённого к компьютеру. Но нужно понимать, что «Связь с телефоном» предоставляет более прямой и удобный способ сканирования текстовых данных, осуществляя это через непосредственное соединение ПК и мобильного устройства.