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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
HeadHunter объявил о запуске деловой социальной сети «Сетка» — ранее она работала в режима бета-теста
Так сказать, писать можно, но по делу.

HeadHunter запустила социальную сеть для профессионалов и делового общения «Сетка», которая теперь доступна для широкой публики. Сервис, ранее проходивший закрытое бета-тестирование, призван удовлетворить возрастающий спрос на развитие социального капитала и общения в профессиональных сообществах.

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Дмитрий Сергиенков, руководитель HeadHunter, отметил, что накопленная за 25 лет экспертиза в области карьеры и профессионального развития позволяет компании отвечать на ключевые запросы рынка. «Сетка» создана как платформа для выстраивания деловых связей, обмена знаниями и личностного брендинга.

Платформа предлагает объединение в профессиональные сообщества с учётом места работы, специализации и отрасли участников. В планах развития — трансформация указанных сообществ в закрытые группы, где возможен обмен опытом и взаимопомощь.

Также сообщается, что «Сетка» активно использует технологии искусственного интеллекта и взаимодействует с экосистемой hh.ru. Мобильные приложения уже доступны в основных цифровых магазинах, а использование функционала соцсети не предполагает взимание платы. Во время бета-тестирования к «Сетке» присоединилось множество представителей ведущих отраслей. Прогнозируется, что активная аудитория к концу года достигнет полумиллиона пользователей ежемесячно.

Возможности монетизации платформы рассматриваются через дополнение к основному сервису hh.ru, включая рекламные и платные функции, с ожиданием высокого коэффициента удержания пользователей. Инвестиции в разработку и запуск «Сетки» остаются не раскрытыми.

#социальные сети #headhunter #сетка
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