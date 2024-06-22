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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Архив Интернета» пытается оспорить требование удалить 500 тысяч цифровых книг, поступившее от издателей
Как будто это что-то изменит.

«Архив Интернета» под давлением издателей обязан произвести удаление порядка 500 тысяч цифровых копий книг из своей «Открытой библиотеки». Инициатива последовала после того, как правообладатели предъявили иск к указанной некоммерческой структуре.

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Намерения Архива оспорить вынесенное судом решение столкнутся с проверкой в Апелляционном суде США. Организация стремится донести до суда аргументы в пользу правомерности использования Controlled Digital Lending (CDL) как законного инструмента для взаимодействия с защищёнными авторским правом произведениями.

В основе спора также лежит сам факт отсутствия у издательств доказательств о негативном воздействии на рынок электронных изданий от деятельности «Открытой библиотеки». Отдельное внимание Архив обращает на «невозможность отрицать уместность» применения CDL в рамках действующего законодательства об авторском праве, что представляется более предпочтительным вариантом, нежели полный запрет на осуществление подобной практики.

Отмечая использование защитных механизмов для предотвращения неконтролируемой загрузки и распространения контента (а ведь такие меры используются и корпоративными издателями), Архив сталкивается с безапелляционным утверждением издателей о недопустимости подобного рода выдачи книг. Предметом апелляции, рассмотрение которой начнётся 28 июня, стали именно эти разногласия.

Крис Фриланд, занимающий должность директора отдела открытых библиотек Архива, подкрепляет позицию организации, указывая стремление обеспечить пользователей библиотеки возможностью чтения доступных книг на таких же основаниях, как и в, скажем, традиционных библиотечных учреждениях.

Суть кампании, как отмечает Фриланд, простирается далеко за рамки интересов самого Архива, представляя собой борьбу за сохранение общего доступа к общественному наследию и фундаментального права на получение информации, что олицетворяет основополагающие принципы демократии.

Демарш сторонников Архива, зафиксированный в виде открытого письма с 19 тысячами подписей, призывает издательства отойти от намерений по удалению книг, а также уделить внимание рассмотрению возможности восстановления доступа к уже удалённым произведениям. В письме говорится о потенциально критических последствиях для академического сообщества, а также для представителей социально уязвимых слоев населения.

В рамках обращения, подписчики из Бостона особо подчёркивают, что несмотря на законное право авторов и издателей на вознаграждение за свой труд, значительная часть материалов «Открытой библиотеки» состоит из произведений, уже недоступных в печатном виде или давно не публиковавшихся в некоторых странах.

#книги #архив интернета
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