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Любитель ретро-компьютерных технологий с ником Michael MJD сумел установить операционную систему Windows XP Tablet PC Edition 2005 на кастомизированный MacBook 2011 года с интегрированным сенсорным дисплеем и даже успешно запустил на нём игру Half-Life.

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Изначально MacBook был переоборудован компанией Lingraphica, специализирующейся на создании помощников для людей с нарушениями речи. А для воплощения замысла по установке классической операционной системы на современном оборудовании Michael MJD использовал приложение Apple Boot Camp, предоставляющее возможность установки Windows на компьютеры Mac. В процессе он обнаружил и успешно интегрировал необходимый драйвер для сенсорного экрана MacBook из интернет-архива.

Windows XP Tablet PC Edition, выходившая более двух десятков лет назад, была специализированной ОС и не поддерживала установку на стандартные ПК из-за начальной проверки устройства на совместимость. Несмотря на это, энтузиаст сумел решить ряд проблем с драйверами, в том числе восстановить текстовый файл лицензии для драйвера дисплея, который оказался повреждённым.

Последующая демонстрация Michael MJD показала корректно функционирующую операционную систему на MacBook, с полноценной поддержкой инструментов Windows XP, включая рукописный ввод и игры, предназначенные для сенсорного управления, а также возможность запуска той же Half-Life.