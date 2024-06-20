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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Роскомнадзор сможет блокировать «зеркала» запрещённых в РФ сайтов в кратчайшие сроки — до двух дней
Ранее на данную процедуру уходило минимум трое суток.

В рамках последнего пленарного заседания Совет Федерации было принято решение о наделении Роскомнадзора прямыми полномочиями по блокировке копий запрещенных сайтов, иначе известных как «зеркала». Данный шаг ознаменован ключевым изменением в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и направлен на оперативное сокращение сроков доступа к подобным интернет-ресурсам до двух дней. Это регулирование обусловлено желанием усилить контроль информационного пространства и сделать эффективной борьбу с распространением нежелательного контента.

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Ранее процедура блокировки «зеркал» предусматривала несколько этапов: от обнаружения копии сайта до его блокировки проходило минимум трое суток, включая обращение в Минцифры, рассмотрение заявления и последующую передачу решения Роскомнадзору, который, в свою очередь, информировал об этом провайдеров и операторов поисковых систем. Оптимизация этой процедуры за счёт прямого вмешательства Роскомнадзора позволит куда более эффективно реагировать на появление новых «зеркал».

Ключевая реформа заключается в том, что теперь именно Роскомнадзор будет заниматься идентификацией сайтов-«зеркал» и принимать мотивированное решение об их блокировке. По словам Николая Владимирова, члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, эти меры предполагают значительное сокращение времени, необходимого для ограничения доступа к нежелательным ресурсам.

В дополнение к этому, новый регламент вводит поправки, касающиеся ограничений на выдачу информации о «зеркалах» в поисковых системах, расширяя их действие на все поисковые машины, а не только на те, что предназначены для пользователей из России и размещают рекламу, ориентированную на эту аудиторию. До внесения изменений запрет на распространение сведений о копиях запрещённых сайтов касался лишь ограниченного круга операторов, чья деятельность направлена на российский рынок.

Эти меры являются частью широкомасштабной стратегии по укреплению инфраструктуры информационной безопасности страны и разработаны с целью предотвращения обхода законодательства через использование сайтов-«зеркал».

#роскомнадзор #блокировка #сайты
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