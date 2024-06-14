К слову, аудитория «Рувики» растёт на 20% ежемесячно.

В ходе ПМЭФ-2024 заместитель гендиректора «Рувики» Елена Литовченко объявила о запланированном внедрении ИИ-технологий в энциклопедию, что значительно трансформирует интерактив с пользователями и предоставит персональный пользовательский опыт. Предполагается, что этот шаг усилит индивидуализацию контента и обогатит функционал сервиса.

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Кирилл Семенов и Леонид Делицын отметили, что интеграция ИИ обеспечит глубину и разнообразие данных, способствующих привлечению новых авторов и расширению аудитории. При этом освещено влияние ИИ на экономику информационных ресурсов, прежде всего на бизнес-модели, ориентированные на рекламу и контент.

Несмотря на отсутствие непосредственной монетизации для авторов, «Рувики» намерена стимулировать их работу через геймификационные элементы — получение рангов и наград. Это стремление содействовать росту и вовлечённости авторского сообщества.

За фиксацией внушительной отметки в 2 миллиона статей, сервис наблюдает устойчивый прирост пользователей в 20% ежемесячно. Вопреки этому, эксперты предполагают, что «Рувики» всё ещё находится на этапе формирования контента и не достигла точки самоокупаемости, продолжая ориентироваться на качество материала перед коммерциализацией, что отличает её от более масштабных мировых конкурентов.