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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Программист зачем-то интегрировал Linux в режим проверки диска Windows XP
Есть вопросы о целесообразности, наверное. Или нет.

Программисту удалось осуществить запуск Linux прямо из режима проверки диска (экран chkdsk) операционной системы Windows XP.

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Этот режим активируется в процессе старта системы, когда ещё не загружены основные её компоненты. Данная функция, если что, поддерживается на всех версиях Windows начиная с XP и заканчивая Windows 11, а также может быть реализована в операционной системе ReactOS.

Windows XP, появившаяся более двадцати лет назад, все ещё находится в фокусе внимания энтузиастов и пользователей благодаря своей легендарности. Сообщество постоянно находит новые способы использования и модификации этой системы. Совсем недавно мы писали о том, что другому энтузиасту удалось запустить Windows XP на компьютере с процессором Intel 486 с частотой 90 МГц.

#microsoft #windows xp
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