Были проблемы со стабильностью, но факт запуска сам по себе удивителен.

Пусть между выпуском процессора Intel i486 в 1989 году и релизом операционной системы Windows XP в 2001 году прошло 12 лет, энтузиаст под ником Dietmar продемонстрировал возможность их совместного функционирования — об этом сообщает издание Tom's Hardware.

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Осуществить запуск считавшейся несовместимой системы Windows XP на столь архаичном чипе было непростой задачей, учитывая, что частота процессора i486 могла достигать только 100 МГц, тогда как минимальные требования XP начинаются от 233 МГц, установленных для процессора Pentium (586). Кроме того, возникало несоответствие по объёму оперативной памяти.

Технические препятствия Diatmar преодолел через модификацию элементов операционной системы, а также с помощью анализа и коррекции кодов операций, приводивших к ошибкам. Запущенную систему нельзя было назвать стабильной: она регулярно рапортовала о различных технических неполадках, однако факт запуска Windows XP на столь старом железе удивителен сам по себе.