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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Windows 10 получит программные функции из Windows 11, но Microsoft пока не планирует продлять поддержку «десятки»
Вспоминаем историю с Windows XP, ага.

Корпорация Microsoft начинает тестирование новшеств в операционной системе Windows 10 через бета-канал, открытый для участников программы предварительной оценки. Инсайдеры уже могут ознакомиться с функцией Copilot, ранее доступной исключительно в Windows 11, а также с новой страницей настроек для мобильных устройств, которая позволяет управлять гаджетами, связанными с учётной записью Microsoft.

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Сообщается, что Microsoft не стала объявлять полный список новых возможностей, ожидающих участников бета-тестирования, но использование бета-канала позволит пользователям первыми знакомиться с грядущими обновлениями системы и тестировать новинки на Canary Channel, Dev Channel, Beta Channel и Release Preview.

В то же время представители Microsoft уточнили, что окончание поддержки Windows 10 запланировано на 14 октября 2025 года и что ни присоединение к бета-каналу, ни предстоящее прекращение выпуска обновлений безопасности не меняют установленные сроки.

По данным Windows Latest, в настройках Windows 10 появилась страница, интегрирующая функции управления мобильными устройствами, которая ранее была доступна только в Windows 11. Теперь, например, для соединения с мобильным устройством не потребуется использование приложения Phone Link.

Следует добавить, что с окончанием поддержки ОС в предстоящем 2025 году, пользователи столкнутся с необходимостью оплаты за обновления безопасности. Корпорации Microsoft объявила о введении платы за это обновление, начиная с $61 в первый год и с удвоением этой стоимости в последующие периоды для корпоративных клиентов, в то время как стоимость для потребителей пока не была разглашена.

Решение о вводе новых функций на фоне прекращения работы над главными обновлениями Windows 10, как было объявлено Microsoft в прошлом году, обосновано стремлением компании обеспечить пользователям «максимальную отдачу от их текущих ПК с Windows». Этот шаг, по заявлениям представителей корпорации, призван в первую очередь улучшить пользовательский опыт владельцев Windows 10.

#microsoft #windows 10 #windows 11
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