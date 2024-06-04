Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Илон Маск планирует закупить 300 тысяч ускорителей Nvidia Blackwell B200 для своего ИИ-стартапа Grok
Правда, Google, Microsoft и другие компании тоже завалили Nvidia заказами.

Илон Маск собирается приобрести 300 тысяч ускорителей Nvidia Blackwell B200 для дополнения уже существующего вычислительного кластера, которым пользуется ИИ-бот Grok. Соответствующее сообщение миллиардер опубликовал у себя в микроблоге X, отметив также, что намерен завершить закупку к следующему лету.

реклама

Маск убеждён, что такое количество ускорителей — вовсе не избыточная мера для его стартапа, а важная ступени на пути к оптимизации процесса обучения Grok. Дело в том, что в настоящий момент бот обучается на 100 тысячах ускорителей предыдущего поколения Nvidia H100. Вся эта масса устройств потребляет электроэнергию в объёмах почти 1 ГВт. Использование Blackwell B200 позволит добиться увеличения производительности ИИ в четыре раза, а скорость обработки запросов и формирования ответов — в 30 раз.

Напомним, в настоящий момент за Nvidia Blackwell B200 сейчас идёт настоящая «бойня» среди IT-гигантов, сделавших ставку на развитие нейросетей. Google, Microsoft и другие компании ведут переговоры с Nvidia о поставках ускорителей в тех объёмах, которые в принципе можно создать.

#искусственный интеллект #илон маск #grok
+
Написать комментарий (0)
Тысячи серверов с ускорителями NVIDIA Blackwell разместятся на территории закрываемого предприятия Sharp в Японии
Arm стремится занять более 50% рынка процессоров для ПК с операционной системой Windows через пять лет
Намерения OpenAI построить десятки новых предприятий по выпуску чипов в TSMC считают излишеством
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
33
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
244
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
1
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
9
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
45
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
136
Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция
7
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
32
Как снизить риски при получении интернет-заказов
9
Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III
5

Сейчас обсуждают

El Grechko
19:47
Жир с экрана клавиатуру залил, кнопки через раз нажимаются
Обзор робота-мойщика окон CaseGuru CGWash
El Grechko
19:44
Чёт я не понял. Окончательную победу Сони будем отмечать когда совсем игор не останется?
State of Play (май 2024) - шахматный эндшпиль с консолями Xbox
Сергей Форзер
19:42
Всё, что было показано в State of Pay - одни копии шутеров 5х5 (после того, как Sony обделали и задушили бедный Helldivers II), ремастер игры семилетней давности с и так хорошим графоунием, дешёвый ре...
State of Play (май 2024) - шахматный эндшпиль с консолями Xbox
Сергей Ащев
19:40
В пользовании Ryzen 5 5600, 5600x всё работает без проблем года 2 или 3. А автору на заметку: нехер спичками играться, детям спички не игрушки?
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
l33t_h4x00r
19:34
мсье знает толк в извращениях
Российский спецназ пленил франкоговорящего "добровольца" ВСУ в ходе штурмовых боёв в Липцах
АЕV
19:17
Типо: а у вас есть двигатель? Нет но у нас есть кое что по лучше, фото двигателя))). За то как гордо...
В России завершили работу над полной цифровой копией авиационного двигателя АИ-222-25
Chihonya
19:14
Ну дыркин,ты прям сенсей, глаза всем открыл и познали они истину)
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
Олесь Кука
19:11
Толмач с новопидарского тут есть?
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
Роман Холод
19:10
Дело не в том что как вы выразились "которые поливают друг друга дерьмом", это не совсем так. В отличии от вас я уже длительное время читаю все статьи на этом портале, и вам бы следовало для начала эт...
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
grazer08
19:09
Бухарик - это ты, раз уразуметь не можешь, что это всего лишь замена диска, а не ништяки! Функция у неё одна - установка дров. Ей этой скорости и объёма в самый раз. А для своих хотелок покупаешь сам ...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем