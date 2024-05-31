Про Intel XeSS тоже не забыли.

В рамках развития технологий масштабирования в игровой индустрии компания Microsoft выпустила DirectSR. Это инструмент, включённый в предварительную версию пакета разработки Agility SDK 1.714.0, задуман как средство для упрощения работы разработчиков с такими технологиями, как AMD FSR, Intel XeSS и Nvidia DLSS.

реклама

Созданный совместно с AMD, Intel и Nvidia, DirectSR служит расширением DirectX 12 и предлагает единый механизм для интеграции указанных технологий масштабирования. Это значительно облегчает процесс добавления этих функций в игры, минимизируя необходимость отдельной работы с каждой технологией.

Реализация при помощи DirectSR позволяет разработчикам сократить объем работы благодаря единым векторам движения, буферам глубины и цвета, что ранее требовало отдельных SDK для каждой технологии. Это становится значимым шагом в сторону упрощения интеграции современных технологий масштабирования, преодолевая прежние барьеры вручную или ограниченные возможности, предоставляемые игровыми движками.

Однако для работы с DirectSR необходима совместимость на уровне графических драйверов. Так, актуальные версии, поддерживающие AMD FSR 2.2, уже включают DirectSR, но для полноценной работы с другими технологиями масштабирования, пользователям потребуется обновление драйверов до версий с поддержкой нового API.

Microsoft также планирует в будущем обеспечить поддержку масштабирования, не зависящего от конкретного производителя GPU, начав с интеграции AMD FSR 2.2 и заявив о намерениях добавить поддержку для программной реализации Intel DP4a в ближайшем будущем.

На данный момент DirectSR представлен только в предварительной версии, еще не интегрирован в игры, но его доступность в Agility SDK 1.714.0 открывает возможности для разработчиков начать работу с этим инновационным инструментом.