Странно, что только сейчас.

Пользователям в России и Беларуси стала недоступна интернет-служба Docker Hub, специализирующаяся на хранении компонентов для запуска приложений. Согласно сообщению техподдержки, сервис прекратил сотрудничество и отключил возможность приобретения подписок в указанных странах. Причины блокировки официально не объявлены, однако Docker ранее принимал подобные меры в отношении регионов, подпадающих под американские санкции.

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В качестве возможных решений проблемы доступности Docker Hub эксперты предлагают воспользоваться зеркалами сервиса от Google и «Яндекса». Кроме того, разработчикам может потребоваться переориентация на альтернативные платформы для хранения и развёртывания приложений, такие как Harbor и GitLab, или же создание собственных репозиториев для контейнеров.

В прошлом Docker уже блокировал доступ к своим сервисам для IP-адресов из Крыма, Кубы, Ирана, КНДР, Судана и Сирии, что делает текущую ситуацию частью устоявшейся практики.