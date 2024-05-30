Дело было в 2022 году, это позволило миллиардеру сэкономить деньги.

По информации Bloomberg, в судебном процессе по обстоятельствам покупки Илоном Маском (Elon Musk) в 2022 году появились новые данные. Следствию удалось выяснить, что банк Morgan Stanley консультировал миллиардера с целью сокрытия на первых порах факта покупки им 5% акций Twitter. Как известно, получив контроль над таким пакетом акций, Маск должен был подать соответствующее заявление в регулирующие фондовый рынок США органы, но он сделал это с существенным опозданием, получив в результате возможность увеличить свой пакет акций до 9% на более выгодных условиях.

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Сторона обвинения теперь утверждает, что данные действия позволили Маску сэкономить на покупке акций Twitter, и содействие в этом ему оказывали консультанты из Morgan Stanley. Интерес крупных инвесторов к активам компании всегда вызывает рост курса её акций, поэтому Маск скрывал свои сделки, чтобы не переплачивать за приобретаемые акции Twitter. Следствие предполагает, что на сопровождении этой сделки Morgan Stanley заработал не менее $1,5 млн в форме комиссионных.