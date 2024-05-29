Владельцы ПК без SSD и с оперативной памятью менее 8 Гбайт ускорение работы точно ощутят.

Корпорация Microsoft акцентировала внимание на инновациях в рамках своего флагманского веб-браузера Edge, анонсировав внедрение нового подхода к обработке пользовательского интерфейса с помощью архитектуры WebUI 2.0. Это обновление, как подчеркивается, направлено на значительное повышение скорости отклика браузера, что было наглядно продемонстрировано на примере внутреннего раздела «Основные параметры браузера».

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Результаты впечатляют: перевод упомянутого раздела на WebUI 2.0 привел к повышению скорости его функционирования на 42%, в ходе сравнения с предшествующими концепциями на базе React и классического WebUI с Javascript. В случаях использования компьютеров с ограниченными ресурсами — без твердотельного накопителя SSD и с объемом оперативной памяти менее 8 ГБ — выигрыш в производительности доходит до 76%. Кроме того, уже зафиксировано ускорение на 40% в работе меню «Избранное» после его миграции на обновленную архитектуру в сборке 124.

Разработчики из Microsoft указывают, что прежние компоненты Edge основывались на громоздких блоках кода, тогда как с WebUI 2.0 они преобразованы в более миниатюрные и модульные форматы. «Отныне основой для нас служит коллекция веб-компонентов, оптимизированных для современных интернет-движков», — прояснили в компании. Такой подход предвещает расширение применения WebUI 2.0 для дальнейших обновлений разнообразных функций Edge, в том числе вкладок истории, загрузок и средства кошелька браузера.