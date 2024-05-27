Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
РЖД, КАМАЗ и другие отраслевые гиганты не отказались от SAP из-за отсутствия достойной отечественной альтернативы
Зато SAP отказался от гигантского рынка РФ в один день, завоёвывая его десятилетиями.

Руководители крупнейших российских компаний признали отсутствие отечественных альтернатив продуктам SAP, несмотря на стремление к импортозамещению. Отраслевые гиганты, включая КАМАЗ и «Северсталь», заявили о необходимости разработки специализированного российского аналога ERP-системы, сопоставимого по функционалу с немецким SAP.

реклама

Сергей Когогин, глава КАМАЗа, отмечает, что проведение сложнейших бизнес-процессов на отечественном софте пока невозможно, хотя КАМАЗ, вместе с другими автопроизводителями, активно развивает собственные IT-решения. Уровень отечественного софта в автомобилестроении составляет около 38%, и его недостаток становится препятствием для полноценного импортозамещения.

Алексей Мордашов из «Северстали» сообщает об аналогичной ситуации в металлургии, где российское ПО интегрировано лишь на 35%. Разработка адекватного российского аналога SAP, по мнению Мордашова, требует создания промышленного консорциума и значительных инвестиций, однако ближайшие пять лет могут стать решающими в достижении этой цели.

Отвечая на вопрос Премьер-министра Михаила Мишустина, руководитель «Еврохима» Олег Ширяев подтвердил опасения от использования зарубежной системы ERP от SAP, подчеркнув, что приоритетным является переход на отечественные решения в наиболее уязвимых направлениях, в частности, касающихся производственной безопасности. Дальнейшие шаги компании будут направлены на замену иностранного ПО системой управления ресурсами на базе российских разработок.

«Российские железные дороги» и другие крупные организации, такие как «Газпром нефть», ВТБ и «1С», активно работают над собственной СУР для замещения иностранных ERP-систем. Олег Белозеров, возглавляющий РЖД, акцентирует внимание на автономной работе всех зарубежных приложений на текущий момент и информирует о планах по миграции 260 тыс. пользователей РЖД на новую систему, из которых 133 тыс. уже перешли на базовую версию.

РЖД собирается полностью отказаться от SAP только к 2028 году, несмотря на это, системы, отвечающие за критическую информационную инфраструктуру в таких сферах, как транспорт, госуправление, энергетика и финансы, должны быть модернизированы к 2025 году для обеспечения информационной безопасности страны.

#программное обеспечение #ржд #камаз #sap #газпром нефть #erp системы #еврохим
+
Написать комментарий (0)
Данные исследования: почти треть российских компаний перешла на импортонезависимые аналоги SAP
Почтовому сервису Gmail исполняется 20 лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
18
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)
8
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
5
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
261
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
22
Собираем игровую сборку ПК для запуска Dota 2 и Counter-Strike 2 всего за 40 000 рублей
7
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
3
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth (Eurogamer)
2
Генерал армии США: поражение Украины станет поражением НАТО
18

Сейчас обсуждают

Tarment
16:08
У тебя уже в ФХД на высоких ничего не пойдёт, пошёл отсюда. Смотрите, ФСРь в ФХД, хахха
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Nvidia&Intel Hater
16:08
у меня так же ровно в 2 к и лучше будет как и твой огрызок.ты дебилушка не всасываешь что памяти ровно одинаково и сказки гомогеев про то что у вас память лучше потребяется -оставь себе.Твоя карта сос...
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Tarment
16:08
ДЛСС производительность даёт с ДЛДСР, а в картинке разницы нет. 2 K полные ультра
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Nvidia&Intel Hater
16:07
3070 у него дает производительность .а че не 4090 то ??? вот обдолбыш то .слов нет
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Tarment
16:07
Я прошёл всю сенуа в 2K на ультра с отличным качеством, а твоё гомно на такое не способно, ниже я ещё добавил видос со схваткой, всё отлично
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Nvidia&Intel Hater
16:06
иди сосни ,чмо с затычкой
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Nvidia&Intel Hater
16:06
Ты мудак зеленожопый.у меня ровно так же есть VSR как и в твоем огрызке.ты долбаеб.всем долбаебам пример
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Tarment
16:05
Катись лох
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Nvidia&Intel Hater
16:05
та говном омнитор обмазать как ты и играть -нормально .я уже понял
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
owzod
16:05
отстой 92 ppi) на 27" 4к 163 ppi - важна ведь детализация а не то что маркетологи в уши надули) ну возьми в фуллХд на 21" там и то 103 ppi будет.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем