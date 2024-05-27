Зато SAP отказался от гигантского рынка РФ в один день, завоёвывая его десятилетиями.

Руководители крупнейших российских компаний признали отсутствие отечественных альтернатив продуктам SAP, несмотря на стремление к импортозамещению. Отраслевые гиганты, включая КАМАЗ и «Северсталь», заявили о необходимости разработки специализированного российского аналога ERP-системы, сопоставимого по функционалу с немецким SAP.

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Сергей Когогин, глава КАМАЗа, отмечает, что проведение сложнейших бизнес-процессов на отечественном софте пока невозможно, хотя КАМАЗ, вместе с другими автопроизводителями, активно развивает собственные IT-решения. Уровень отечественного софта в автомобилестроении составляет около 38%, и его недостаток становится препятствием для полноценного импортозамещения.

Алексей Мордашов из «Северстали» сообщает об аналогичной ситуации в металлургии, где российское ПО интегрировано лишь на 35%. Разработка адекватного российского аналога SAP, по мнению Мордашова, требует создания промышленного консорциума и значительных инвестиций, однако ближайшие пять лет могут стать решающими в достижении этой цели.

Отвечая на вопрос Премьер-министра Михаила Мишустина, руководитель «Еврохима» Олег Ширяев подтвердил опасения от использования зарубежной системы ERP от SAP, подчеркнув, что приоритетным является переход на отечественные решения в наиболее уязвимых направлениях, в частности, касающихся производственной безопасности. Дальнейшие шаги компании будут направлены на замену иностранного ПО системой управления ресурсами на базе российских разработок.

«Российские железные дороги» и другие крупные организации, такие как «Газпром нефть», ВТБ и «1С», активно работают над собственной СУР для замещения иностранных ERP-систем. Олег Белозеров, возглавляющий РЖД, акцентирует внимание на автономной работе всех зарубежных приложений на текущий момент и информирует о планах по миграции 260 тыс. пользователей РЖД на новую систему, из которых 133 тыс. уже перешли на базовую версию.

РЖД собирается полностью отказаться от SAP только к 2028 году, несмотря на это, системы, отвечающие за критическую информационную инфраструктуру в таких сферах, как транспорт, госуправление, энергетика и финансы, должны быть модернизированы к 2025 году для обеспечения информационной безопасности страны.