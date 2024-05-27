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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Telegram начинает борьбу с фейками с помощью новой функции Fact Check
В последнее время Telegram удивляет. В хорошим ли смысле — вопрос открытый.

В бета-версии мессенджера Telegram появилась возможность проверки достоверности информации. Как обнаружили аналитики, новая функция Fact Check предназначена для борьбы с распространением непроверенных данных.

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Telegram намерен сотрудничать с организациями, которые специализируются на фактчекинге, при этом информация о проведённой проверке будет публично доступна. Правительства стран получат возможность определять агентства, которые будут сотрудничать с платформой в рамках новой функции. А вот какими данными и какими методами будут пользоваться так называемые «агенты фактчекинга» — ещё предстоит выяснить.

Fact Check предусматривает добавление комментариев к сообщениям для разъяснения контекста. От пользователя требуется только ознакомление с результатами проверки, влиять на процесс они не смогут.

#telegram #мессенджеры
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