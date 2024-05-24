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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
Разработчики TeamViewer ушли из России и Беларуси с мая 2022 года.

Издание «Газета.ру» со ссылкой на данные аналитической компании PRO32, занимающейся вопросами кибербезопасности, сообщает, что более половины (55%) российских аналогов популярной программы TeamViewer не дотягивают до уровня зарубежных конкурентов в вопросах этой самой безопасности.

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Ключевыми проблемными зонами являются отсутствие доступа на основе ролей, что увеличивает опасность несанкционированного доступа к критическим данным, и невысокий процент реализации функции мониторинга за изменением геолокации пользователя — только в 22% отечественных программ.

Аналитики компании PRO32 оценили российские программные решения для удалённого управления по более чем 50 критериям, включая заявленный пул поддерживаемых операционных систем, настройки, управление и защиту данных. Отмечается, что около трети (33%) из них имеют избирательную совместимость, обеспечивая функциональность только для пользователей Windows и Linux.

Отказ от предоставления услуг компанией TeamViewer в России и Беларуси с мая 2022 года стимулировал российские компании к поиску альтернатив. В результате, реестр российского софта насчитывает примерно 10 продуктов для удалённого доступа. Несмотря на рост отечественных разработок, через VPN в РФ по-прежнему доступны некоторые зарубежные программы, в том числе AnyDesk и Remote Desktop Protocol.

#российское по #teamviewer
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