VK планирует переключить силы на поддержку «VK Мессенджера».

VK собирается уже через месяц закрыть мессенджер ICQ — об этом сообщили в пресс-службе компании. Легендарный сервис прекратит свою работу с 26 июня.

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В отдельном пресс-релизе VK также говорится о том, что в дальнейшем компания сосредоточится на развитии другого приложения с аналогичными функциями — «VK Мессенджер». Эта программа предназначена для обычных пользователей, тогда как для корпоративных клиентов у VK в загашнике есть ещё WorkSpace.

В сообщении по поводу закрытия говорится следующее: «Сотрудники ICQ присоединятся к командам продуктов "VK Мессенджер" и VK "WorkSpace"». Напомним, ICQ была куплена компанией VK ещё в 2010 году. Последнее масштабное обновление ICQ выпущено аж в 2020 году — тогда это считалось ещё актуальным из-за темы с самоизоляцией по вине COVID-19.