В разработке уже находится шестая версия «Авроры».

Российская компания «Открытая мобильная платформа» заявила о начале продаж с 27 мая устройств на базе пятого поколения ОС «Аврора» с предустановленным магазином приложений RuStore. Эта операционная система, созданная для корпоративной инфраструктуры и минимальной уязвимости к санкционным рискам, соответствует стандартам национальной безопасности и защиты информации, с подтверждением сертификатов ФСБ и ФСТЭК.

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В планах компании — перевод всех текущих клиентов на Аврора 5, дополнение ассортимента RuStore и реализация розничных продаж устройств с операционной системой Аврора 5.1, ориентируясь на стратегию BYOTD (Bring Your Own Trusted Device).

ОС «Аврора» пятого поколения отличается от предшественников новой графической оболочкой с усовершенствованным графическим интерфейсом, а также интеграцией с отечественными ИТ-решениями и SDK для разработки приложений, а также повышенными мерами безопасности и поддержкой многозадачности для офисного применения.

Официальный магазин приложений RuStore, интегрированный в «Аврора» 5 вместе с системными функциями российской разработки, предоставит создателям приложений стабильную платформу поддержки российской ОС.

Дарий Халитов, старший вице-президент Ростелекома по информационным технологиям, в рамках конференции ЦИПР-2024, прошедшей в Нижнем Новгороде, рассказал о том, что шестая версия «Авроры» уже находится в разработке. Он также подтвердил планы компании на регулярное обновление системы каждые 1,5-2 года. Что касается «Авроры» 5, то там также появится собственный браузер на базе движка Chromium.