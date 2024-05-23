Первая версия часто конфликтовала с сетевыми играми и распознавалась ими как читерское ПО.

Компания AMD, уже успевшая зарекомендовать себя новаторскими разработками в сфере видеотехнологий, представила обновление своей функции Anti-Lag, получившей индекс 2.0. Основная задача новинки — минимизация задержек в игровом процессе. Первой игрой, где уже реализована эта функция, стал Counter-Strike 2.

реклама

Anti-Lag 2.0 появилась на свет вследствие сотрудничества AMD с компанией Valve, владеющей игрой Counter-Strike 2, которая уже успела «отозваться» на доработанные технологии. В этом обновлении компания AMD пошла по пути встраивания функции непосредственно в игру, что решает проблемы совместимости, в частности, конфликты с античит-системами, наблюдавшиеся у предшественницы Anti-Lag+. В новой версии сохранились принципы работы технологии выравнивания кадров, обеспечивающие сокращение времени реакции системы на действия пользователя.

Прошлое поколение функции Anti-Lag+ было удалено AMD из драйверов Radeon в ответ на требования античит-систем во многопользовательских играх вроде Call of Duty: Modern Warfare 2 и Apex Legends. Это было вызвано тем, что технология воздействовала на код игр, что приводило к ошибочному распознаванию Anti-Lag+ как читерского ПО и последующим блокировкам пользователей.

Новая система Anti-Lag 2.0 требует непосредственной интеграции разработчиками в игровой код и гарантирует улучшенную синхронизацию при регуляции частоты процессора. Она совместима с более широким спектром графических архитектур по сравнению с предшественницей и поддерживается не только видеокартами Radeon RX 5000 и RX 6000, но также и встроенным графическим решением APU Ryzen 6000.

В данный момент новая версия развёрнута в рамках превью-версии драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 24.5.1 и активируется по умолчанию в настройках Counter-Strike 2, при этом она поддерживается только в этой игре. AMD призывает сообщать о любых проблемах, используя обратную связь в драйвере. Anti-Lag 2.0 воплощает в себе стремление AMD к повышению стабильности и производительности в компьютерных играх.