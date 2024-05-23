Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
AMD выпустила функцию снижения задержки в играх Anti-Lag 2.0, которая пока доступна только в Counter-Strike 2
Первая версия часто конфликтовала с сетевыми играми и распознавалась ими как читерское ПО.

Компания AMD, уже успевшая зарекомендовать себя новаторскими разработками в сфере видеотехнологий, представила обновление своей функции Anti-Lag, получившей индекс 2.0. Основная задача новинки — минимизация задержек в игровом процессе. Первой игрой, где уже реализована эта функция, стал Counter-Strike 2.

реклама

Anti-Lag 2.0 появилась на свет вследствие сотрудничества AMD с компанией Valve, владеющей игрой Counter-Strike 2, которая уже успела «отозваться» на доработанные технологии. В этом обновлении компания AMD пошла по пути встраивания функции непосредственно в игру, что решает проблемы совместимости, в частности, конфликты с античит-системами, наблюдавшиеся у предшественницы Anti-Lag+. В новой версии сохранились принципы работы технологии выравнивания кадров, обеспечивающие сокращение времени реакции системы на действия пользователя.

Прошлое поколение функции Anti-Lag+ было удалено AMD из драйверов Radeon в ответ на требования античит-систем во многопользовательских играх вроде Call of Duty: Modern Warfare 2 и Apex Legends. Это было вызвано тем, что технология воздействовала на код игр, что приводило к ошибочному распознаванию Anti-Lag+ как читерского ПО и последующим блокировкам пользователей.

Новая система Anti-Lag 2.0 требует непосредственной интеграции разработчиками в игровой код и гарантирует улучшенную синхронизацию при регуляции частоты процессора. Она совместима с более широким спектром графических архитектур по сравнению с предшественницей и поддерживается не только видеокартами Radeon RX 5000 и RX 6000, но также и встроенным графическим решением APU Ryzen 6000.

В данный момент новая версия развёрнута в рамках превью-версии драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 24.5.1 и активируется по умолчанию в настройках Counter-Strike 2, при этом она поддерживается только в этой игре. AMD призывает сообщать о любых проблемах, используя обратную связь в драйвере. Anti-Lag 2.0 воплощает в себе стремление AMD к повышению стабильности и производительности в компьютерных играх.

#amd #valve #counter strike 2 #anti lag 2 #антилаг
+
Написать комментарий (0)
Новая игра Valve называется Deadlock — это смесь Dota 2, Team Fortress 2 и Overwatch 2
AMD представила процессоры EPYC 4004 для AM5, которые почти в два раза быстрее и дешевле аналогов от Intel
Microsoft будет активнее продвигать ускорители вычислений AMD среди клиентов облачного сервиса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
28
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
35
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
80
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
20
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
69
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
29
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
59
Insider: Прокси-война Запада против РФ подвергла испытаниям оружие НАТО и обнажила его недостатки
3
“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
2
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
7

Сейчас обсуждают

wsrtuwr6uw6
17:39
у нас тут такой дурачек тоже есть, который корпус с фигурками под видом своего постит.
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
Виталий Лялин
17:33
Насколько я знаю. Зола имеет повышенный уровень радиации. Это факт.
Разработан бетон с высоким содержанием угольной золы, превосходящий обычный цемент
glavhyilo
17:33
если Сталин простил польшу тогда,после взятия варшавы,то щас её уже не простят,а сделают там буферную зону вместо всей польши.
Польша закупила аэростаты для наблюдения за Россией и Белоруссией
Дмитрий Малинин
17:32
От 300 тысяч будет стоить?
Топовая GeForce RTX 5090 может получить нестандартную конструкцию PCB и 32 Гбайт памяти
Nvidia&Intel Hater
17:30
с бодуна наверное помирает или того
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
K0nst4nt1n
17:29
Я перешивал упомянутую двухгиговую msi aero 460ю 896sp в 1024sp 460ю, а затем в 560ю от сапфира и паверколора (у них были подходящие биосы с памятью hynix на течпаверапе). Т.е. фактически блоки были, ...
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
Nvidia&Intel Hater
17:24
Если учитывать сколько раз пиндосы нападали на другие страны ,то их вообще без имущества надо оставить было
Путин разрешил использовать американское имущество для компенсации ущерба, причинённого России действиями США
glavhyilo
17:24
а не надо будет ничего скрывать,если польша первая начнёт тут,просто будет повод уничтожить всё пво польши и оставить ее голой сперва.
Польша может начать сбивать своими системами ПВО российские ракеты и БПЛА над территорией Украины
John Doe
17:24
Вот нам смешно было, когда чел хотел корпус с местом для фигурок. А такой как раз появился. Ааааа
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
daimos
17:23
Главное не злоупотребляй этим делом, а то потом разоришься на бритвах для ладошек
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем