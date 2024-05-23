Как бы во всём этом не запутаться.

С 12 июня текущего года в мессенджере Telegram вводится виртуальная валюта Telegram Stars. Данная мера станет единственным средством расчётов за товары и услуги внутри ботов платформы, как сообщают представители компании Telegram Messenger Inc. Так называемые Telegram Stars будут доступны для покупки через магазины App Store и Google Play благодаря встроенному инструменту покупок. Кроме того, разработчики рассматривают возможность конвертации Telegram Stars в криптовалюту TON, благодаря новым функциональным возможностям, предложенным компанией.

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Такой шаг был предопределён необходимостью соответствовать «Руководству по обзору приложений» App Store, а если конкретно, то пунктам 4.7 и 3.1.1 данного документа. Изменения касаются механизма платежей в ботах и мини-приложениях Telegram, их отсутствие могло бы привести к отключению большинства подобных сервисов в версиях приложения, доступных через указанные торговые площадки.

Тем не менее, у пользователей останется возможность использования привычных схем оплаты в случае установки приложения Telegram напрямую, минуя App Store и Google Play. Подобная практика уже зарекомендовала себя в Российской Федерации, где жители могут приобретать подписку Telegram Premium посредством @PremiumBot.