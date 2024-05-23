Без ИИ-функций дело тоже не обошлось.

Microsoft завершила финальный этап тестирования будущего крупного обновления операционной системы Windows 11 под версией 24H2 (сборка 26100.712), предложив его инсайдерам на канале Release Preview. Это означает, что нам осталось дождаться скорого релиза апдейта для широкой публики. В числе нововведений — поддержка фонового HDR и новые настройки энергопотребления, расширенные возможности для экономии заряда батарей ноутбуков и энергии настольных ПК.

реклама

Пользователи Windows Insider уже могут ознакомиться с будущим релизом, который официально появится в центре обновления Windows позднее в текущем году. Одно из ключевых добавлений к Windows 11 24H2 — это внедрение фонового HDR для рабочего стола с адаптацией изображений формата JXR под разные мониторы.

Обновление вносит изменения в эффективность использования энергоресурсов, позволяя пользователям выбирать режимы работы, ориентированные на снижение потребления электричества за счёт производительности. Команда sudo, знакомая разработчикам Linux, теперь встроена в Windows 11, обеспечивая удобное выполнение команд с повышенными правами прямо из консоли, с возможностью запуска в различных режимах.

Кроме того, в обновлении появилась интеграция ИИ-помощника Copilot с панелью задач и расширением его функционала по управлению настройками и возможностями ОС. В соответствии с последними анонсами Microsoft, в Windows 11 24H2 включены новые ИИ-функции, хотя их потенциал будет полностью раскрыт на системах Copilot Plus PC, запланированных к выпуску не раньше 18 июня.

Сборка расширяет функционал «Проводника», предоставляя опцию создания 7z- и tar-архивов без стороннего ПО, и вводит поддержку новейшего стандарта Wi-Fi 7. Усовершенствована панель задач с появлением «Быстрых настроек» и функция Voice Clarity, предназначенная для очистки звука от помех при звонках и записи аудио без требований к специализированному оборудованию.