Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Браузер Microsoft Edge научился налету переводить на русский язык видеоролики с YouTube, но «Яндекс Браузер» давно так умеет
Есть поддержка и других языков, но для нас понятно какой важнее.

Информационное издание The Verge распространило новость о скором обновлении браузера Microsoft Edge, который обзаведется функцией перевода видео в режиме реального времени. Обновление, запланированное на ближайшее время, дополнит браузер технологией искусственного интеллекта, способной обеспечить дубляж и субтитры для видеороликов на платформах, таких как YouTube, LinkedIn и Coursera.

реклама

21 мая стало известно об этом достижении, которое преодолевает языковые барьеры, позволяя переводить видеоконтент с испанского на английский и с английского на немецкий, хинди, итальянский, русский и испанский языки среди прочих. Эта функция поспособствует не только комфортному доступу к информации для тех, кто не изучал иностранные языки, но и улучшит доступность контента для глухих и слабослышащих людей благодаря генерации субтитров.

Разработчики из Microsoft Edge нацелены на расширение перечня поддерживаемых языков и ресурсов в дальнейшем. Они планируют включить функцию перевода для видео на новостных сайтах, таких как Reuters, CNBC и Bloomberg. Сообщество ожидает оценить эффективность нововведения в ближайшем будущем.

#microsoft #браузеры #edge #microsoft edge
+
Написать комментарий (0)
Windows XP удалось запустить на древнем процессоре Intel i486 образца 1989 года
Теперь даже в Paint есть ИИ-генератор изображений — он нарисует картинку по текстовому описанию или наброску
Приключенческий экшен про «поехавшую» девушку Senua’s Saga: Hellblade II никто не покупает, но игру всё равно убрали из российского Steam
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
91
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
11
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
38
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
30
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
57
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
40
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
11
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
10
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
1

Сейчас обсуждают

Spike Rus
17:07
Тачки от Чанган вижу, Волги то где?
Эксперт назвал ожидаемые цены новых моделей автомобилей Volga
DIP48
17:04
Это еще только разминка. А как весело станет осенью и зимой, когда похолодает
FA: Потеря территорий Киевом сейчас как никогда реальна и украинцам уже нужно быть готовыми к этому
scvitaly
17:03
1. Марс даже во время Великих противостояний находится гораздо дальше от Земли, чем Венера во время обычных. Да и близость планет сравнивают по среднему расстоянию между ними. Так что у Марса нет ника...
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
Бот_Пригожина_03081
17:01
Точность будет на уровне: на кого бог пошлёт. Но за это украинцев нужно полностью лишить доступа к морю.
На украинские беспилотные катера устанавливают "Грады"
DIP48
17:00
Ну так wine его основная прога в системе)
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
DIP48
16:59
Так можно или карандаш сломать или им пораниться. Чимба и тут найдет над чем пострадать. Кстати, из него неплохой тестер вышел бы, пока программисты его где нибудь в темном углу замуровали бы.)))
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
ev_ruso
16:54
ну то есть доедаем советское наследие...
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
OgoGoLog
16:54
Первое что пришло на ум - особая экономическая зона Алабуга в Татарстане. При Путине развили идею 90-х, в 2005 - 2006 все основные вещи сделали, но ленточку перерезал Медведев в 2007, или "нищитово"? ...
В США гадают, к чему готовится Китай наращивая экспорт - к разделу мира или к конфронтации с Западом
ev_ruso
16:52
и толку от этого сколково, со слов того же путина, там наметилась финансовая дыра....
В США гадают, к чему готовится Китай наращивая экспорт - к разделу мира или к конфронтации с Западом
Dimkovski
16:50
Честно говорят в новых играх 1080Ti уже сливается по полной даже в FHD. А вот в старье она будет быстрее и 6600XT и 3060
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем