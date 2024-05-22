Есть поддержка и других языков, но для нас понятно какой важнее.

Информационное издание The Verge распространило новость о скором обновлении браузера Microsoft Edge, который обзаведется функцией перевода видео в режиме реального времени. Обновление, запланированное на ближайшее время, дополнит браузер технологией искусственного интеллекта, способной обеспечить дубляж и субтитры для видеороликов на платформах, таких как YouTube, LinkedIn и Coursera.

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21 мая стало известно об этом достижении, которое преодолевает языковые барьеры, позволяя переводить видеоконтент с испанского на английский и с английского на немецкий, хинди, итальянский, русский и испанский языки среди прочих. Эта функция поспособствует не только комфортному доступу к информации для тех, кто не изучал иностранные языки, но и улучшит доступность контента для глухих и слабослышащих людей благодаря генерации субтитров.

Разработчики из Microsoft Edge нацелены на расширение перечня поддерживаемых языков и ресурсов в дальнейшем. Они планируют включить функцию перевода для видео на новостных сайтах, таких как Reuters, CNBC и Bloomberg. Сообщество ожидает оценить эффективность нововведения в ближайшем будущем.