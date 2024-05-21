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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Теперь даже в Paint есть ИИ-генератор изображений — он нарисует картинку по текстовому описанию или наброску
Можно только представить, как его будут проверять любители нарисовать всякое.

Microsoft обновила графический редактор Paint, внедрив инновационный ИИ-инструмент Cocreator. Теперь программное обеспечение способно генерировать изображения, опираясь на текстовые указания или предварительные наброски от пользователей.

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Эксперименты компании с автогенерацией визуального контента на базе нейросетей в Paint начались уже давно, и с прошлой осени разработчики и участники программы Windows Insider могли оценить ранние версии Cocreator. Введение этой функции совпало с презентацией Copilot Plus PC и подчёркивают важность аппаратных средств для работы ИИ в системах Windows.

Новая функция была продемонстрирована на мероприятии, где показали, как ассистент на базе ИИ способен совмещать пользовательские наброски с текстовыми подсказками для создания завершённого проекта. Пользователям доступен выбор степени вовлечённости ИИ в процесс творения, что позволяет детализировать конечное изображение и достичь большего соответствия личным предпочтениям. Автоматическое создание картинок при использовании набросков и текста происходит значительно быстрее и точнее, чем при генерации только на основе текста.

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