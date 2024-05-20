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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
«Почта России» оспаривает 170 млн руб., у «Ингосстраха» пытаются взыскать 25 млн.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», юридические фирмы отмечают увеличение числа судебных разбирательств, связанных с использованием программного обеспечения российской разработки. За прошедший год количество подобных исков возросло на 30%, что эксперты связывают с активизацией импортозамещения и ростом спроса на отечественные IT-продукты, начавшегося в 2022 году.

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Специалист RTM Group отмечает, что большинство споров возникает из-за некорректного использования ПО, когда лицензиаты допускают использование программ за пределами договорных условий или после окончания лицензии. Практика интеллектуальной собственности K&P.Group, где юрист Максим Федотов подтверждает эту тенденцию, свидетельствует о широте проблемы.

От лица своих доверителей NSP за последний год подняли иски почти на 300 миллионов рублей за нелицензионное использование ПО. Речь зачастую идет о применении продукции после окончания срока договора. Известны случаи ведения дела против «Почты России» на сумму 170 миллионов рублей, «Ингосстраха» на 25 миллионов и компании ДКЦ (дочернее предприятие «М.Видео»).

Партнер NSP Арам Григорян уточняет, что споры обычно касаются запрета на использование ПО после истечения срока действия договора. В случае с ДКЦ суд принял решение в пользу Smart Engines, хотя и снизил сумму компенсации; взыскивались «несколько десятков миллионов рублей».

В «М.Видео» и «Ингосстрахе» заявили, что споры касаются внутренней коммерческой деятельности, а в «Почте России» от комментариев отказались. Собеседник на IT-рынке выражает мнение, что проблемы возникают и при продлении контрактов, когда условия, предложенные истцом, кажутся покупателю невыгодными.

#российское по #почта россии #ингосстрах
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