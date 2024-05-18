Речь идёт про стейблкоины, конечно же.

Инициатива отечественного бизнеса о взаиморасчетах с использованием криптовалют в международной торговле находит поддержку на стыке либеральных финансовых реформ России и азиатского рынка. Подаваемые Банком России и правительством сигналы указывают на возможность применения цифровых валют, в частности стейблкоинов, в экспортно-импортных сделках.

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Председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков подчеркнул перспективность и реализуемость таких инструментов в международном обороте. Сергей Катырин, управляющий Торгово-промышленной палатой, также положительно отозвался о перспективах рассчетов в криптовалюте с иностранными партнёрами, особенно актуально это для взаимодействия с азиатскими компаниями.

Как выяснилось, азиатские поставщики, включая китайскую сторону, открыты для таких расчетов, что может облегчить торговые операции с учётом действующих санкций. Однако, сохраняя озабоченность по поводу возможного влияния на свою репутацию и риска попасть под американские ограничения, они видят в криптовалютах безопасный расчетный инструмент, максимально ограждающий их от нежелательных последствий.