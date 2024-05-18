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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Вышла вторая бета-версия Android 15: защищённые профили, улучшенное энергосбережение, доработанные меню и многое другое
«Бета» доступна на смартфонах Honor, OnePlus, Realme, Vivo, Xiaomi и других.

Google раскрыла новые детали второй бета-версии операционной системы Android 15, ориентированной на расширение возможностей приватности и улучшение пользовательского опыта.

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В числе ключевых нововведений — функция «Личное пространство», дающая возможность создавать защищённые профили для персональной информации и приложений, а также поддержка уникальной тактильной обратной связи для оповещений от различных приложений.

Обновлённая версия предлагает усовершенствование в вопросах энергосбережения: ограничение активности приложений в фоне до 6 часов послужит экономии батареи и оптимизации работы процессора. Совершенствование межпрограммных переходов и анимаций режима «картинка в картинке» обещает облегчение навигации между приложениями, а также улучшенный пользовательский опыт на устройствах с большими экранами.

Google также внесла изменения в дизайн элементов управления, например, панель громкости теперь соответствует стилистике Material You и выделяется более заметными ползунками. Еще одной важной переделкой стало введение предиктивного жеста «Назад», ясно демонстрирующего, какой экран последует по окончании действия, позволяя избежать случайного закрытия приложений.

Бета-версия доступна не только на смартфонах Pixel, но и других устройствах таких брендов, как Honor, OnePlus и Xiaomi, имеющих лицензии на использование Android, что подчёркивает стремление Google провести широкомасштабное тестирование новой системы. Дальнейший план развития Android 15 предполагает выпуск очередной бета-версии в июне с финальным релизом на месяц позже.

#google #android 15
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