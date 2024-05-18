Это точно надо было сделать раньше.

Компания Llama Group анонсировала открытие исходного кода своего культового медиапроигрывателя Winamp, которое должно состояться во второй половине текущего года. Вся эта инициатива под названием FreeLlama направлена на привлечение разработчиков мирового сообщества к совместной работе над популярной музыкальной платформой. Официальную лицензию для доступа к коду проигрывателя можно будет получить с 24 сентября 2024 года.

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Проигрыватель, зарекомендовавший себя ещё со времён Windows 95, не утратил своей актуальности и продолжит функционировать как полноценный музыкальный плеер. Особенностью предложения от Llama Group является сохранение контроля над официальной версией Winamp при одновременном предоставлении возможности сообществу вносить изменения и дополнения в проект.

Llama Group рассчитывает на участие и фидбэк со стороны программистов, желающих поделиться своим энтузиазмом, идеями и опытом в рамках улучшения и развития Winamp. В компании считают, что Winamp является не просто проигрывателем, а носителем уникальной цифровой культуры и пользовательского опыта.

FreeLlama станет платформой для реализации ожиданий множества фанатов, продолжающих использовать Winamp в качестве основного средства проигрывания музыки. Здесь разработчики, видимо, забыли о существовании прекрасного Aimp, но не будем мешать их желанию «поиграть в создателей легенд».