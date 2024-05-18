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Новости Software Алексей Сычёв
OpenAI полностью расформировала команду, которая была призвана следить за безопасностью искусственного интеллекта
Skynet торжествует?

Как подтверждает CNBC, на этой неделе стартап OpenAI лишился не только рядовых сотрудников команды, созданной в прошлом году для контроля за рисками, связанными с бурным развитием искусственного интеллекта, но и с двумя руководителями этого подразделения. Помимо Ильи Суцкевера, который изначально уделял особое внимание вопросам безопасности искусственного интеллекта для общества, компанию покинул его соратник Ян Лейке (Jan Leike).

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Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman). Источник изображения: Getty Images

Последний признался, что на протяжении последних месяцев противоречия с руководством OpenAI только усиливались, и специалистам по безопасности ИИ приходилось словно плыть против течения. Когда профильная команда создавалась в прошлом году, под её нужды планировалось в течение четырёх лет выделить до 20% вычислительных мощностей OpenAI. По всей видимости, в условиях их нехватки подобная роскошь в итоге показалась руководству компании непозволительной, и поддерживать специалистов по управлению рисками оно отказалось вовсе. Часть сотрудников этой команды была назначена на другие должности, но формально теперь в OpenAI никто не будет вести системной работы по контролю за безопасностью искусственного интеллекта для общества.

#искусственный интеллект #openai #отставка
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