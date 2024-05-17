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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Кто это будет смотреть?»: TikTok разрешил выкладывать видеоролики продолжительностью до 1 часа
Ещё ближе к YouTube. Или нет?

Внедрение чатбота ChatGPT в TikTok стало прорывом для платформы, и теперь она совершает ещё один важный шаг, значительно расширяя возможности своих пользователей. Теперь создатели контента могут публиковать вертикальные видеоролики длительностью до одного часа.

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Функция публикации продолжительных роликов вводится постепенно: первоначально её в свое владение получила лишь небольшая группа блогеров, однако уже в течение года ожидается, что она станет доступна для большинства пользователей TikTok.

Возможность размещения часовых видео открывает перед авторами новые пространства для креатива – это особенно актуально для тех, кто прежде сталкивался с ограничениями и был вынужден делить свои материалы на серии коротких клипов. Полноценные обучающие уроки, длинные кулинарные сессии теперь не будут такими уж раздробленными.

Интерес к нововведению подогревается также прогнозами о том, что благодаря расширению временных рамок контент на TikTok может обрести новые форматы, включая вертикальные сериалы, что делает соцсеть потенциальным конкурентом по видеоконтенту даже для таких гигантов, как YouTube.

#tiktok #социальные сети
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