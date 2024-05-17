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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
Староверы, как дела?

Интернет-пользователи, склонные к ностальгии, сильно рискуют, устанавливая на свои компьютеры устаревшие операционные системы, такие как Windows XP. Один блогер решил наглядно продемонстрировать реальную угрозу от использования подобных программных решений.

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Эрик Паркер, известный своими провокационными экспериментами на YouTube, опубликовал видео, в котором показана уязвимость Windows XP к кибератакам. Подключение к интернету привело к тому, что операционная система буквально за считанные минуты оказалась заражённой множеством вредоносных программ. Ситуация усугубляется тем, что некоторые из вирусов замаскированы под системные файлы, затрудняя процесс обнаружения и удаления.

Спустя несколько часов после запуска эксперимента было установлено, что в системе появилась новая учётная запись неизвестного происхождения, а диспетчер задач отражал активность неавторизованного FTP-сервера.

Кульминация всего действия наступила в тот момент, когда Эрик Паркер подключил утилиту Malwarebytes, которая обнаружила не менее восьми различных вредоносных программ. Они классифицировались как шпионское и рекламное ПО, а также как трояны. Важно отметить, что в рамках теста Эрик преднамеренно отключил брандмауэр, что безусловно снижает защиту любой системы, но в случае с Windows XP отсутствие активной защиты становится решающим.

Этот эксперимент ещё раз подчёркивает важность использования актуальных операционных систем с современными мерами безопасности, такими как TPM 2.0 и VBS — функций, наличие которых в Windows 11 сама Microsoft описывает как ключевой фактор для обеспечения защиты пользователей.

Такие видео — мощное напоминание о рисках, связанных с использованием устаревшего программного обеспечения в современной киберсреде и важности постоянного обновления с целью обеспечения безопасности и функциональности.

#windows xp
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