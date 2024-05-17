В стране есть множество благоприятных условий для этого.

В России формируются благоприятные предпосылки для роста криптовалютного майнинга, что может способствовать дальнейшему усилению её позиций на мировой арене. Основными преимуществами, привлекающими майнеров в страну, являются низкие тарифы на энергоресурсы, оптимальные климатические условия в некоторых регионах, а также наличие свободных площадей для размещения дата-центров. Эксперты отмечают, что в случае эффективного регулирования отрасли майнинга, темпы его роста могут достигать 20-40% в год.

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Стоимость добычи криптовалют также играет свою роль в успехе отрасли. Например, Никита Вассев, основатель TerraCrypto, указывает, что для майнинговой фермы в 200 машин себестоимость добычи одного биткоина составляет около 2,8 млн рублей в месяц, что с учётом современных рыночных цен позволяет ожидать окупаемость вложений в течение полугода.

На законодательном уровне в России пока не сформирована полная юридическая база для регулирования деятельности майнинговых компаний, однако представители отрасли проявляют оптимизм в отношении готовящихся изменений. Ярослав Шицл, специалист в области IT&IP-споров компании «Рустам Курмаев и партнеры», отмечает, что с учетом нового закона «О цифровых финансовых активах», признающего криптовалюты имуществом, было бы логично ожидать скорое введение норм, регламентирующих данную сферу.

В заключение следует отметить значимые показатели, достигнутые Россией на мировом рынке майнинга криптовалют в предыдущем году. Согласно отчету BitRiver, российские майнеры извлекли биткоины на общую сумму 3,5 миллиарда долларов, чего хватило, чтобы занять второе место в мире после США. Объём имеющихся мощностей в стране составил порядка 2,2 гигаватт, преимущественно направленных на производство биткоина, что демонстрирует стремления и потенциал российских майнеров.