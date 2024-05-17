Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Россия вышла на второе место в мире по объёму добычи криптовалют, уступив только США
В стране есть множество благоприятных условий для этого.

В России формируются благоприятные предпосылки для роста криптовалютного майнинга, что может способствовать дальнейшему усилению её позиций на мировой арене. Основными преимуществами, привлекающими майнеров в страну, являются низкие тарифы на энергоресурсы, оптимальные климатические условия в некоторых регионах, а также наличие свободных площадей для размещения дата-центров. Эксперты отмечают, что в случае эффективного регулирования отрасли майнинга, темпы его роста могут достигать 20-40% в год.

реклама

Стоимость добычи криптовалют также играет свою роль в успехе отрасли. Например, Никита Вассев, основатель TerraCrypto, указывает, что для майнинговой фермы в 200 машин себестоимость добычи одного биткоина составляет около 2,8 млн рублей в месяц, что с учётом современных рыночных цен позволяет ожидать окупаемость вложений в течение полугода.

На законодательном уровне в России пока не сформирована полная юридическая база для регулирования деятельности майнинговых компаний, однако представители отрасли проявляют оптимизм в отношении готовящихся изменений. Ярослав Шицл, специалист в области IT&IP-споров компании «Рустам Курмаев и партнеры», отмечает, что с учетом нового закона «О цифровых финансовых активах», признающего криптовалюты имуществом, было бы логично ожидать скорое введение норм, регламентирующих данную сферу.

В заключение следует отметить значимые показатели, достигнутые Россией на мировом рынке майнинга криптовалют в предыдущем году. Согласно отчету BitRiver, российские майнеры извлекли биткоины на общую сумму 3,5 миллиарда долларов, чего хватило, чтобы занять второе место в мире после США. Объём имеющихся мощностей в стране составил порядка 2,2 гигаватт, преимущественно направленных на производство биткоина, что демонстрирует стремления и потенциал российских майнеров.

#майнинг #криптовалюты #биткоин #bitcoin
+
Написать комментарий (0)
Tesla располагает запасом биткоинов на сумму $650 млн
Центробанк РФ и Росфинмониторинг теперь умеют отслеживать связи между банковскими операциями и криптовалютой
Tether объявила о размещении стейблкоинов USDT в сети TON
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
72
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
3
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
51
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
139
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
9
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
60
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
15
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
9
3 аналога Notcoin в Telegram, которые могут раздать хороший дроп
3
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
9

Сейчас обсуждают

Vorvort
19:18
Автор, 50К на ветер! Я бы отправил приятеля копить деньги дальше. Игровой минимум сейчас - это Ryzen 5600 + 3060 12 Гб или 6700 (6750) XT 12 Гб + DDR4 32 Гб. У перечисленных связок есть запас производ...
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Nvidia&Intel Hater
19:12
Это же Шешуна было кресло
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Amogus54
19:09
Ну как-то так))
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
Nvidia&Intel Hater
19:08
то даже не обсуждается
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
Ar Tur
19:07
Так пусть эти миллиардеры,крупных компаний шоколада, скинуться и посадят деревья какао,где-нибудь где они могут расти.А то привыкли покупать за копейки у бедных негров,а потом продают шоколад в 50 ра...
SAPPHIRE и 11 bit Studios представили видеокарту AMD Radeon RX 7700 XT в стилистике Frostpunk 2
Vorvort
19:06
За 220 тоже можно собрать ПК на базе 7900XTX. А зелёный за эти деньги будет любоваться на свою 4090, а играть во сне.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Vorvort
19:04
Кресло Колючки.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
AleksK
19:03
А у генерала НАТО есть какой-то опыт кроме нападений на страны где вооружённые и силы находились в зачаточном состоянии?
Генерал НАТО: У армии РФ нет опыта для превращения любого прорыва в стратегическое преимущество
Eppius
18:59
Не надо слушать всяких дураков.
В Британии разрабатывают радиочастотное энергетическое оружие для борьбы с беспилотниками
AleksK
18:59
"Игровой" пк на ноутбучном железе это бред. В любой современной игре задушенное мизерным тдп железо будет сбрасывать частоты и все будет тормозить и фризить.
Космический мини-ПК Acemagic M2A на базе Intel Core i9 и Nvidia RTX 3080 поступил в продажу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем