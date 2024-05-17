Ранее Reddit заключила похожую сделку с Google.

Компания OpenAI получит возможность обучать свои алгоритмы, используя данные с платформы Reddit. Заключённое соглашение предполагает открытие доступа к контенту форума в режиме реального времени. Это, как вы понимаете, можно считать существенным расширением возможностей для ИИ ChatGPT и других продуктов OpenAI. Ранее Reddit заключал аналогичное партнёрство с Google, оценив его в $60 миллионов.

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Помимо прямых преимуществ для обучения алгоритмов, соглашение также предусматривает разработку новых инструментов для пользователей и модераторов платформы на базе ИИ. Тем временем OpenAI становится партнёром в области рекламы на Reddit, что позиционируется как значительный шаг в сотрудничестве между двумя компаниями.

Неизвестно также, как пользователи Reddit отнесутся к новости о сотрудничестве с OpenAI, но вряд ли оно будет положительным. Ранее президент OpenAI Сэм Альтман, имеющий долю в Reddit, подчёркивал значимость прозрачности в партнёрских отношениях, а утверждение данного проекта прошло через одобрение независимого совета.

Reddit конкретные финансовые параметры сделки не раскрывает, и остаётся неизвестным, добавит ли она новому партнёру уникальные данные для обучения ИИ, помимо тех, которые были доступны при сотрудничестве с Google. Стремление Reddit к инновациям и расширению функционала на основе ИИ сигнализирует о желании компании идти в ногу со временем, несмотря на ранее возникшие противоречия в отношении использования их данных третьими сторонами.