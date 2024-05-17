Всё началось вчера, 16 мая.

Софтверный гигант Microsoft начал отключать облачные сервисы для российских бизнес-клиентов, начиная с инструментов для бизнес-аналитики, таких как Power BI. По информации компании Softline, с 16 мая компания принялась блокировать доступ к своим продуктам корпоративным клиентам из РФ группами по несколько компаний.

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Также сообщается, что Visio и Project для создания диаграмм и управления проектами подверглись блокировке. Эти действия стали продолжением политики Microsoft, начавшейся в марте предыдущего года, когда компания впервые заявила о возможности прекращения поддержки российских пользователей.

Ограничения, как вы понимаете, вызваны действующими санкциями Запада в отношении России. Популярные решения Microsoft для бизнеса, включая Dynamics 365 и SharePoint, на данном этапе остаются доступны для российских пользователей. В то же время, ограничения касаются только корпоративной сферы, оставляя персональные приложения, как-то Windows и Microsoft 365, без изменений.

Ситуация по-прежнему развивается и будущий доступ к продуктам Microsoft для российского рынка остаётся под вопросом.