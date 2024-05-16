Хотя их даже ещё не ввели.

Как отмечает Reuters со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal, корпорация Microsoft была вынуждена обратиться к части своих сотрудников на территории Китая с предложением рассмотреть возможность переезда за пределы страны для сохранения текущих должностей, связанных с работой в сфере систем искусственного интеллекта. Новые санкции США запретят Microsoft вести соответствующую деятельность непосредственно на территории Китая, поэтому требуется релокация персонала.

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Источник изображения: Reuters

Данное мероприятие может затронуть от 700 до 800 человек, работающих в подразделениях Microsoft на территории КНР. Переезд части специалистов за пределы страны не означает, что корпорация собирается свернуть свою деятельность на местном рынке. По данным СМИ, потенциальным релокантам предложена возможность переехать в США, Ирландию, Австралию и Новую Зеландию. Получается, что местечко найдётся в обоих полушариях планеты, было бы желание у самих переезжающих сотрудников.