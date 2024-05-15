Всё течёт, всё меняется, как говорят сантехники.

Вслед за дебютом более совершенной модели ChatGPT-4o пришла менее воодушевляющая новость. Как упоминает Bloomberg, стоявший у истоков стартапа OpenAI видный исследователь в области искусственного интеллекта Илья Суцкевер (Ilya Sutskever) принял решение покинуть компанию. Судя по его скупым комментариям, он теперь желается сосредоточиться на другом проекте, который лично для него имеет большое значение.

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Источник изображения: Getty Images

Генеральный директор Сэм Альтман (Sam Altman), с которым у Суцкевера не испортились отношения даже после прошлогоднего скандала с отставкой главы OpenAI, выразил сожаление по поводу ухода Ильи из компании. Альтман назвал его одним из лучших умов современности и «светочем всей отрасли», а также дорогим другом. После ноябрьских событий с несостоявшейся отставкой Альтмана Суцкевер лишился поста в совете директоров, но продолжал руководить научными разработками OpenAI.

Теперь его пост займёт Якуб Пачоцки (Jakub Pachocki), который руководил разработкой ChatGPT-4 и трудится в OpenAI с 2017 года. Примечательно, что Суцкевера в штат OpenAI в 2015 году привёл Илон Маск (Elon Musk), настоявший на участии Ильи в работе стартапа. Позже Маск отошёл от управления стартапом и основал конкурирующую компанию xAI.