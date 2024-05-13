«Оно боится».

Российские СМИ сообщают, что компания Microsoft разблокировала возможность получения обновлений для Windows и Office пользователям из РФ без необходимости запуска VPN-сервисов. Так, в ассоциации «Руссофт» дали понять, что Windows 11 23H2 вновь можно скачать на ПК и ноутбуки без обхода региональных ограничений. Таким же образом дела обстоят и с Office — программный пакет доступен для скачивания с сайта производителя без ограничений.

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Эксперты, опрошенные российскими СМИ, утверждают, что ранее подобные обновления для программных продуктов Microsoft скачать было нельзя из-за ограничений. Нынешнее изменение ситуации обусловлено тем, что редмондцы предпринимают попытки остаться на рынке РФ, который для них важен. По крайней мере, так считает президент ассоциации «Руссофт» Владимир Макаров. В беседе с журналистами он дал понять, что несмотря на громогласные заявления Microsoft об уходе из РФ, в частных разговорах представители компании не единожды гарантировали полную поддержку своего программного обеспечения для жителей России.

Напомним, в апреле 2024-го стало известно, что Microsoft продолжает продлевать лицензии на своё ПО корпоративным клиентам из РФ — даже после публично анонсированного решения об окончательном уходе из страны.

А вот ситуация с игровым подразделением редмондцев для геймеров из РФ выглядит совсем иначе. Xbox ещё в апреле 2023-го прекратила принимать на гарантийное обслуживание консоли, даже официально ввезённые в страну. Позже начались проблемы с появлением ошибок 0x87DD001A, 0x80832003, 0x82d40007, 0x87DD0017 и 0x80a40401, блокирующих подключение Xbox Series к Сети, и другие «приятные» штуки.

Если у привычного офисного ПО и операционных систем от Microsoft ещё есть будущее в России, то Xbox, кажется, больше ничего не светит.