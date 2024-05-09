Бизнес стартапа тем самым будет оценён в $18 млрд.

Периодическое признание Илона Маска (Elon Musk) богатейшим человеком планеты вовсе не означает, что для развития всех своих предпринимательских инициатив он довольствуется собственным капиталом. По информации Bloomberg, специализирующийся на разработке систем генеративного искусственного интеллекта стартап xAI намеревается привлечь на этой неделе $6 млрд от институциональных инвесторов, в число которых войдёт и Sequoia Capital.

реклама

Источник изображения: Getty Images

Данная сделка, по информации источника, оценит бизнес xAI в $18 млрд. Компания разрабатывает чат-бота Grok, используя массивы данных другого бизнеса, принадлежащего Илону Маску — социальной сети X, бывшей Twitter. Пользователи последней, оплачивающие ежемесячную подписку, взамен получают доступ к возможностям чат-бота Grok, так что эти активы Маска в своей операционной деятельности демонстрируют симбиоз.