Копирайтерам приготовиться в первую очередь. Затем идут администраторы и службы поддержки клиентов.

В быстро меняющемся мире с высокими темпами технологических инноваций искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым фактором, задающим новые направления развития рынка труда. Правительственные органы продолжают анализировать этот тренд, прогнозируя потенциальные потери рабочих мест в ряде профессий.

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Подтверждения тенденций, указанных правительственными официальными лицами, мы находим в статистических данных. Ярким примером служит увольнение в апреле 2023 года в США 800 сотрудников по причине замены их функций на программные аналоги. Сообщается, что с мая предыдущего года в результате интеграции ИИ было сокращено более 5400 рабочих мест.

Освещая актуальную динамику, представитель комитета Госдумы по информационной политике, Антон Немкин, выделил определённые секторы экономики, подверженные преобразованиям. По его словам, в скором времени области обслуживания клиентов, административной работы и копирайтинга ощутят давление автоматизации благодаря совершенствованию алгоритмов ИИ.

Тем не менее, было также подчеркнуто, что в вопросах уголовного судопроизводства технологический прогресс не смог бы изъять человеческий контролирующий фактор, как уточнил генеральный прокурор Игорь Краснов. Он акцентировал на незаменимости человеческого ума для принятия сложных процессуальных решений.

Эксперты подчёркивают, что несмотря на растущие технологии, полного исключения человеческого фактора из большинства сфер деятельности не произойдет. Предпочтение контактам с живыми сотрудниками и контроль за искусственным интеллектом требует продолжения участия человека. В этой связи компаниям и работникам важно находить новые пути для сотрудничества и взаимодействия с ИИ, чтобы адаптироваться к изменившейся рыночной реальности без потери своих конкурентных преимуществ.

Глобальный опрос руководителей компаний выявил, что примерно каждый четвёртый ожидает сокращение численности своих команд как минимум на 5% из-за активного внедрения ИИ в производственные процессы. Особую уязвимость в лице этого явления продемонстрировали медиа, индустрия развлечений, финансовый сектор и логистика. В то же время, почти половина участников опроса выразили надежду на увеличение прибыльности их бизнеса за счет применения ИИ в следующем году.