Всё дело в росте задач с высокопроизводительными математическими вычислениями.

Язык программирования Фортран, появившийся более полувека назад, снова заслужил высокую оценку в мире технологий – в мае 2024 года язык поднялся на 10-е место в рейтинге TIOBE, продемонстрировав рост с 19-го места в прошлом году.

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Другой древний язык программирования, COBOL, также продемонстрировал рост популярности, перейдя с 26-го на 20-е место всё в том же рейтине TIOBE. Это движение языков более старой генерации указывает на их сохраняющуюся релевантность в определенных областях программирования.

Фортрану в этом году исполнилось 67 лет, и его значимость подтверждается огромным количеством доступных ресурсов. На Amazon можно найти более 1000 наименований книг, посвящённых Фортрану, в то время как для более новых языков таких как Kotlin и Rust – в сотни раз меньше. В конце 2023 года был утверждён новый стандарт Фортрана, что косвенно подтверждает его актуальность и востребованность на рынке.

PHP, в свою очередь, испытывает спад популярности, опустившись на шестнадцатую строчку рейтинга с восьмой позиции за прошедший год, что является самым значимым паданием за долгое время существования популярного языка.

Повышенный интерес к Фортрану связан с необходимостью выполнения высокопроизводительных математических вычислений, где он продолжает оставаться приоритетным выбором для многих специалистов, несмотря на наличие значительного количества альтернатив.