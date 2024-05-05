Видимо, придётся ещё подождать.

В текущем и предшествующем годах (2023 и 2022) платформа для обмена короткими видеороликами TikTok осуществила удаление свыше одной тысячи записей, попавших под запрет в Российской Федерации. Это произошло в ответ на официальные запросы Роскомнадзора, несмотря на ограниченную деятельность сервиса в России, начиная с 2022 года, как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

реклама

Как уточняется в пресс-релизе, в прошлом году TikTok, следуя требованиям РКН, исключила из доступа 659 материалов, а в текущем году было удалено 211 интернет-страниц с содержанием, нарушающим законодательство РФ. Информация, касающаяся детского порнографического содержания, призывов к суициду и наркопропаганды также была обнаружена и удалена: в прошлом году 80 случаев, а с начала текущего — 102.

Роскомнадзор напоминает о многократном привлечении TikTok Pte. Ltd к ответственности за упущения в удалении запрещенного контента. Сумма штрафов, наложенных на компанию, достигла 15,1 миллиона рублей, с 2 миллионами взысканными в прошедшем году.

Орган также напомнил о действии закона № 530-ФЗ о саморегуляции соцсетей, существующего с февраля 2021 года, согласно которому платформы должны самостоятельно обнаруживать и устранять контент, запрещенный российским правом. Упоминается и Реестр социальных сетей, ведомый РКН, куда включаются ресурсы с повышенной посещаемостью — свыше 500 тысяч пользователей из России в день. TikTok под эти требования подпадает, поэтому и находится в реестре.

В прошлом году со стороны TikTok было сделано заявление об ограничении деятельности в России, которое включало приостановку повседневного распространения контента и проведения прямых эфиров, что было связано с законом о борьбе с дезинформацией. А на днях отдельные СМИ и пользователи стали говорить о том, что TikTok полностью заработал в РФ — но не у всех, и не во всём.

Чуть позже у пользователей при входе в программу и вовсе стало встречать следующее собщение: «Мы ограничили некоторые функции TikTok в вашем регионе. Вы временно не сможете публиковать видео или выходить в прямой эфир. Мы сообщим, когда эти функции снова будут доступны». Поэтому здесь остаётся только ждать.