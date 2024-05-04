Искусственный интеллект угрожает вымиранием не только профессии таксиста.

Некоторое время назад платным подписчикам X стал доступен чат-бот Grok, который разрабатывается стартапом xAI Илона Маска (Elon Musk) и использует данные этой социальной сети для своего обучения. Теперь, если верить Bloomberg, симбиоз двух принадлежащих Маску компаний выходит на новый уровень. Чат-бот Grok будет использоваться для обобщения новостной информации для подписчиков X уровня Premium.

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Источник изображения: Unsplash, BoliviaInteligente

Соответствующая «выжимка» новостей на интересующие пользователя темы будет помещаться в разделе Stories, и на первом этапе Grok будет использовать только твиты других пользователей социальной сети, но со временем научится ссылаться и на первоисточники в виде других информационных ресурсов. Примечательно, что до покупки компании Twitter осенью 2022 года одноимённая социальная сеть похожую рубрику Moments своим пользователям уже предлагала, но тогда новостные подборки формировались вручную модераторами. Илон Маск склонен заменить их труд искусственным интеллектом.