Годом ранее Google платила на $5 миллиардов меньше.

Google увеличила выплаты Apple до $20 млрд в 2022 году с целью сохранить свой статус основной поисковой системы в браузере Safari на устройствах iOS и macOS — соответствующее заявление опубликовало издание Bloomberg.

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В предыдущем, 2021-м, году Google уже выплатила Apple $15 млрд за поддержание позиций своей поисковой системы, и эта сумма, как стало известно, увеличилась на треть. Обнародование размеров выплат случилось благодаря антимонопольному судебному процессу между Министерством юстиции США и Google, в рамках которого обсуждаются обвинения в монополизации рынка интернет-поиска.

Был установлен факт наличия сделки между Apple и Google, которая должна была оставаться неизвестной широкой общественности. В процессе слушания руководство Apple сделало заявление о получении «миллиардов» от Google, не раскрывая точной суммы. Впоследствии один из свидетелей упомянул, что Google отдаёт Apple 36 % от дохода, заработанного на онлайн-рекламе. Bloomberg указывает на то, что сделка с Apple является стратегически значимой для Google, в частности, для поддержания рыночного преимущества своего поискового сервиса.

Это партнёрство между двумя гигантами технологической индустрии берёт свое начало в 2002 году, и с тех пор оно только укреплялось. Помимо Google, компания Microsoft тоже пыталась вести переговоры с Apple для установки Bing как стандартной поисковой системы в Safari и даже предлагала продажу Bing корпорации Apple. Сейчас же Apple, по слухам, ведёт диалоги с Google относительно использования чат-бота с искусственным интеллектом под названием Gemini в iOS 18, что, по всей видимости, увеличит доходы Apple от партнерства с Google.