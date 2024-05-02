Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google пришлось выплатить Apple до $20 миллиардов, чтобы сохранить свой статус поисковика по умолчанию в Safari
Годом ранее Google платила на $5 миллиардов меньше.

реклама

Google увеличила выплаты Apple до $20 млрд в 2022 году с целью сохранить свой статус основной поисковой системы в браузере Safari на устройствах iOS и macOS — соответствующее заявление опубликовало издание Bloomberg.

реклама

В предыдущем, 2021-м, году Google уже выплатила Apple $15 млрд за поддержание позиций своей поисковой системы, и эта сумма, как стало известно, увеличилась на треть. Обнародование размеров выплат случилось благодаря антимонопольному судебному процессу между Министерством юстиции США и Google, в рамках которого обсуждаются обвинения в монополизации рынка интернет-поиска.

Был установлен факт наличия сделки между Apple и Google, которая должна была оставаться неизвестной широкой общественности. В процессе слушания руководство Apple сделало заявление о получении «миллиардов» от Google, не раскрывая точной суммы. Впоследствии один из свидетелей упомянул, что Google отдаёт Apple 36 % от дохода, заработанного на онлайн-рекламе. Bloomberg указывает на то, что сделка с Apple является стратегически значимой для Google, в частности, для поддержания рыночного преимущества своего поискового сервиса.

Это партнёрство между двумя гигантами технологической индустрии берёт свое начало в 2002 году, и с тех пор оно только укреплялось. Помимо Google, компания Microsoft тоже пыталась вести переговоры с Apple для установки Bing как стандартной поисковой системы в Safari и даже предлагала продажу Bing корпорации Apple. Сейчас же Apple, по слухам, ведёт диалоги с Google относительно использования чат-бота с искусственным интеллектом под названием Gemini в iOS 18, что, по всей видимости, увеличит доходы Apple от партнерства с Google.

#apple #google
+
Написать комментарий (0)
Google провела масштабные перестановки в отделах с целью дальнейшего развития ИИ — команде поддержки Python повезло меньше всех
Роскомнадзор собирается ограничить работу зарубежных ботов в Рунете
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
20
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
60
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
68
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
1
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
74
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
3
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
79
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
8
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
14
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
2

Сейчас обсуждают

Катя+Бояра=Л
19:59
не где-то, а в сша и у сша
США перебрасывают несколько тысяч бойцов из 10-й горнострелковой дивизии в Восточную Европу
Vorvort
19:56
В колледже была забавная история про Basic: после того как студенты сделали все задания на информатике преподаватель разрешал поиграть. Путь к игре был неудобным и длинным.. Я написал bat. файл с быст...
BASIC исполнилось 60 лет: язык, сыгравший ключевую роль в популяризации программирования
Олег Тимофеев
19:54
Роботы да спасибо подстегнули баба любов.
В США провели учения, где роботы должны были атаковать армии РФ или Китая в городской застройке
Олег Тимофеев
19:51
Это и есть показатель . А Химарс? Что вам жалко?
Видео: ударом «Искандер-М» уничтожены две РСЗО HIMARS
Олег Тимофеев
19:48
Молодцы значит где то начнутся проблемы.
США перебрасывают несколько тысяч бойцов из 10-й горнострелковой дивизии в Восточную Европу
[Zero]
19:46
С 4090 в FullHD разница большая. А киберспортсмены/стримеры многие так и играют, пофиг на разрешение, но макс FPS и герцовка. КС-еры даже HD ставят.
Wccftech: Менее половины процессоров Intel Core i9-13900K и i9-14900K стабильны в авторежиме
Мегавольт
19:45
Два раза в одну реку не зайти. дс форева.
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Олег Тимофеев
19:45
Смешно
Caviar представила золотой электровелосипед Porsche eBike за 44 000 долларов
glavhyilo
19:43
5 раз уже страну поляков,делили в истории.Их всё время режут,как какой кипишь.
Удлинённый Renault Captur теперь будет называться Symbioz
Олег Тимофеев
19:43
Может сразу 8? Че тянуть?
ВВС США объявили о начале программы по созданию истребителя шестого поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем