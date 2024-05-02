Чтоб не индексировали, так сказать.

Орган надзора за связью Роскомнадзор через свой контрольный Центр реагирования на инциденты сети общего пользования предложил российским интернет-провайдерам ввести ограничения для иностранных сервисов. Как сообщает издание «Коммерсантъ», акцентируя внимание на официальном обращении к представителям хостинг-сервисов, нацелено это на ботов таких компаний, как Google, OpenAI и Apple, а цель — предотвращение индексации информации с местных ресурсов.

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В официальном письме ведомства упоминается список из 642 идентификаторов (User-Agent), при помощи которых можно идентифицировать нежелательный сетевой трафик. Компания DDoS-Guard подтвердила получение такого письма, уточнив, что упомянутые боты в настоящий момент не находятся в списке ограничений. В то же время, специалист одной из ведущих IT-компаний выразил опасения, что предоставленный перечень User-Agent настолько обширен, что его использование может негативно отразиться на стабильности IT-структур. Представитель хостинга RUVDS также предположил, что в будущем указания Роскомнадзора могут приобрести форму обязательных к выполнению требований.

Отмечается, что предлагаемые меры касаются защиты конфиденциальных данных российских ресурсов от возможного анализа иностранными алгоритмами. Предполагается, что провайдеры, количество которых достигает 428, должны будут оценить потенциальные угрозы и при необходимости внедрить блокировку информационного сбора ботами.