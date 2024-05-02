Прадедушка Python и не только.

Знаковый момент для мира технологий: 1 мая 1964 года был запущен BASIC – язык, который сыграл ключевую роль в общедоступности и популяризации программирования. Созданный Джоном Кемени и Томасом Курцом язык шаг за шагом превращался из академического проекта в глобальный феномен.

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BASIC, изначально предназначенный для использования на мейнфреймах, например на General Electric GE-225, открыл новую страницу в обучении программированию благодаря своей простоте. Он давал возможность новичкам воспользоваться простыми английскими командами и немедленно увидеть результаты своей работы. Это кардинально отличало его от более старых и сложных языков, таких как Fortran и COBOL, которые тогда использовали профессионалы.

BASIC помог переопределить программирование, дополнительно облегчив процесс благодаря интерпретируемой природе языка – код выполняется построчно, что делало его идеальным для образовательных целей. Этот язык стал олицетворением компьютерной эпохи, когда для взаимодействия с компьютерной техникой больше не требовалось инженерных знаний или подготовки.

С партн`рством программистов с General Electric, и появлением BASIC на массовом рынке личных компьютеров, в том числе благодаря усилиям Пола Аллена и Билла Гейтса, ещё больше укрепилась его роль в демократизации доступа к компьютерной технике. Это продолжилось с развитием Apple I и II, где язык также сыграл важную роль.

Ключевые моменты в истории BASIC:

BASIC преобразовал понятие о доступности программирования для всех, не только для профессионалов.

Партнерство с General Electric и работа на мейнфреймах способствовало распространению BASIC по всей Америке.

Вклад Пола Аллена и Билла Гейтса в адаптацию BASIC для персональных компьютеров стал краеугольным камнем в истории Microsoft.

Хотя сегодня BASIC редко используется в практическом программировании, его наследие живет в его диалектах и потомках, включая Visual Basic и Visual Basic for Applications, которые остаются жизненно важными инструментами в экосистемах Windows и Office.

Спустя шесть десятилетий, история BASIC продолжает вдохновлять, привлекая новое поколение программистов к изучению кода и развитию технологий. Хотя рынок переполнен современными языками программирования, историческая значимость и универсальность BASIC остаются неоспоримыми.