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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
Впрочем, сие событие может иметь волнообразный характер.

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В чём преимущество новых версий Windows? В том, что начинаешь сильнее ценить предыдущие версии. На сегодняшний день самой популярной настольной операционной системой является Windows 10 — она проверена, стабильна и отвечает всем требованиям по безопасности, удобству пользования и скорости работы (при условии, что её не устанавливают на компьютер 10-летней давности, конечно).

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Есть также и Windows 11, представляющая собой более современный, «macOS»-подобный продукт для молодых пользователей с расчётом на геймеров. Пока что «одиннадцатой» версии Windows далеко до уровня распространения «десятки», да и за последние пару месяцев, если верить статистике ресурса Statcounter, произошёл откат пользователей с Windows 11 на Windows 10.

Согласно опубликованной статистике, в феврале доля пользователей Windows 11 составляла 28,16 %, а в апреле сократилась до 25,65 %. Доля Windows 10 при этом возросла до 70 % впервые с осени прошлого года.

С чем связаны такие события в сегменте операционных систем, вопрос хороший. Задавать его надо пользователям Windows 11, которые наверняка отметят повышенную требовательность новой ОС от Microsoft при отсутствии каких бы то ни было серьёзных нововведений. По сути, Windows 11 воспринимается пользователями как визуальное и, как следствие, более прожорливое обновление «десятки».

#microsoft #windows 10 #windows 11 #операционные системы
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