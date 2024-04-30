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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft стала рекламировать своё ПО при первом запуске Windows 11 после установки обновления
Это прекрасно. Нет?

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Microsoft предприняла новые шаги для продвижения своих услуг среди пользователей, на этот раз внедрив полноэкранные рекламные предложения своих продуктов в процесс первого запуска Windows 11 после обновления.

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При первом включении обновлённой версии Windows 11 23H2 некоторые пользователи сталкиваются с приветственным окном, предлагающим завершить процесс настройки системы. Процедура состоит из нескольких этапов, и полностью игнорировать её нельзя — можно лишь отложить на три дня.

Первый этап включает «рекомендации» для меню «Пуск», где пользователям предлагается выбрать предпочтения в приложениях. На следующем шаге появляется предложение определить браузер по умолчанию, где Microsoft рекомендует Edge с поисковиком Bing, но есть возможность оставить текущие настройки.

Далее пользователю предлагается оформить подписку на Microsoft 365: первый месяц бесплатно, затем за $99,99 в год. При отказе предлагается более простой вариант Microsoft 365 Basic за $1,99 в месяц, который включает Outlook, OneDrive и 100 Гбайт облачного хранилища.

Предпоследний этап информирует о возможности интеграции смартфона с ПК через установку приложения Microsoft Phone Link для отправки сообщений и звонков.

Прошагав через этапы этого «квеста», пользователи могут закрыть окно и приступить к работе. Эти действия Microsoft являются частью более широкой стратегии вовлечения пользователей в экосистему компании.

Ранее компания уже предлагала обновление до Windows 11 независимо от соответствия компьютеров системным требованиям и в последнее время выступала за переход на онлайн-аккаунты Microsoft вместо локальных учетных записей Windows 10, а также тестировала ограничения на неактивированных системах по установке настроек Microsoft Edge.

#microsoft #windows 11
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