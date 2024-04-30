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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Telegram не удалил свыше 120 тысяч материалов по требованию Роскомнадзора — перспективы оборотного штрафа более чем реальны
Уже стандартная практика для ведомства.

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В последнем заявлении Роскомнадзора говорится о том, что Telegram не удалил свыше 120 тысяч материалов, противоречащих закону, после получения соответствующих указаний от регулятора. Также на стриминговом сервисе Twitch выявлено примерно 505 подобных нарушений.

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В заявлении РКН говорится, что незаконный контент в Telegram и на Twitch не был удалён, что противоречит требованиям ведомства. В Роскомнадзоре сообщили: «В данный момент в Telegram/Telegraph не обработано порядка 120 тысяч материалов, которые должны были быть изъяты по нашему требованию».

Согласно российскому законодательству, интернет-платформы и хостинг-провайдеры обязаны реагировать на требования по удалению нелегального контента в течение 24 часов с момента уведомления, а в некоторых ситуациях — действовать без отлагательств. В случае несоблюдения этих норм предполагается наложение административных штрафов, которые могут возрастать до 20% от годовой выручки компании при повторении нарушения.

За последний год компания Telegram Messenger Inc. была оштрафована на 15 миллионов рублей, а в текущем году штраф составил 8 миллионов. Twitch Interactive Inc., владелец популярного стримингового сервиса для трансляций игрового контента и киберспорта, также подвергся штрафам: 17 миллионов рублей в прошлом году и 18 миллионов в этом году.

#telegram #роскомнадзор
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